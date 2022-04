Grupa Azoty przekazała kolejną partię sprzętu sportowego do szkół podstawowych z powiatu tarnowskiego i Powiśla Dąbrowskiego

Podtarnowskie szkoły z prezentami od Grupy Azoty

W lutym Grupa Azoty przekazała do 21 szkół z regionu sprzęt o wartości 100 tysięcy złotych. W ostatnich dniach do kolejnych kilkunastu szkół podstawowych z powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego trafiło 500 sztuk strojów sportowych, ponad 500 piłek do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej oraz ponad 500 znaczników. Ze sprzętu będą mogli korzystać m.in. uczniowie z Niedomic, Siedlisk czy Woli Lubeckiej. Sprzęt, który ufundowała Grupa Azoty kosztował w sumie ponad 60 tysięcy złotych.