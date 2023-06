Dziś w Tarnowie Aleksandra Mirosław i Natalia Kałucka powalczą o medale we wspinaczce sportowej

Warto też zauważyć, że 29-letnia zawodniczka jest od kilku tygodni... naszą felietonistką, publikującą swoje przemyślenia na stronach portalu Sportowy24.pl. W ostatnim tekście napisała:

Do mistrzostw świata w Szwajcarii pozostało nieco ponad dwa miesiące. To najważniejszy start w mojej dotychczasowej karierze. To tam postaram się wywalczyć trzeci tytuł mistrzyni świata i upragnioną kwalifikację olimpijską. W chwili obecnej patrzę tylko i wyłącznie w tym kierunku. Przede mną naprawdę ciężkie tygodnie. Lubię ten moment. Właśnie teraz wszystko nabiera kształtu, a stres zaczyna zmieniać się w ekscytację. To ten moment, kiedy robi się naprawdę ciężko. Może to zabrzmi banalnie, ale dzięki temu wiem, że idę w dobrym kierunku, a za kilka miesięcy będzie pięknie. Stanę na starcie w 100 procentach przygotowana, ze świadomością, że zrobiłam wszystko co w mojej mocy, aby osiągnąć sukces. Wszystkie przypadkowe myśli znikną i będzie liczył się tylko każdy kolejny bieg.