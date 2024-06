Zwały ziemi ponownie zasypały tarnowski pumptrack na zboczu Góry św. Marcina. Atrakcja dla rowerzystów nieczynna do odwołania

Pumptrack zasypany przez osuwającą się ziemię

Mimo że mamy środek sezonu to miłośnicy jazdy na rowerze, którzy chcieliby skorzystać z wybudowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego atrakcji w sąsiedztwie ul. Harcerskiej muszą obejść się smakiem. Przy wjeździe na pumptrack ponownie zawisły bowiem kartki z informacją, że obiekt jest nieczynny do odwołania. Powodem były zwały ziemi, które kolejny raz zasypały część górnego toru, uniemożliwiając jazdę a także podjęte przez magistrat dodatkowe prace w tym miejscu.

Czy drenaż zda egzamin?

Odwodnienie zostało wykonane tuż przed Bożym Ciałem, a tory do jazdy oczyszczone jeszcze przed weekendem. Gdy w poniedziałek robotnicy pojawili się z powrotem, aby dokończyć prace, zastali ponownie pumptrack przysypany zwałami ziemi. Ta osunęła się prawdopodobnie w trakcie sobotniej ulewy.

- Zbocze jest mocno nasiąknięte wodą, a drenaż był za krótko, aby stwierdzić, czy na dłuższą metę to rozwiązanie zda egzamin. Mamy nadzieję, że tak - grunt ustabilizuje się na tyle, że przynajmniej jego górna warstwa nie będzie zsuwać się nadal na tor – mówi Rafał Nakielny.

Jeżeli pogoda będzie sprzyjać to jest szansa na to, że pumptrack zostanie przywrócony do użytku w najbliższych dniach.

Na razie nie wchodzą w grę inne prace, których efektem byłaby dodatkowa stabilizacja osuwającego się zbocza w tym miejscu.