Żołnierze, którzy szkolą Wojska Obrony Terytorialnej, testowali broń produkowaną w tarnowskich Zakładach Mechanicznych [ZDJĘCIĄ]

W Tarnowie produkują moździerze i szkolą z ich obsługi

Moździerz LMP-2017 to broń lekkiego typu. Waży zaledwie 6,5 kg. Można z niego oddać 1500 strzałów. Do obsługi wystarczy dwóch żołnierzy. Przeznaczony jest nie tylko do działań szkoleniowych czy bojowych. Z racji tego, że przystosowany jest do amunicji oświetlającej, można go wykorzystywać w różnych sytuacjach kryzysowych, m.in. w akcjach poszukiwawczych.

W ramach kontraktu, który w grudniu 2018 roku Zakłady Mechaniczne podpisały z Ministerstwem Obrony Narodowej, ma zostać wyprodukowanych w sumie 780 moździerzy kalibru 60 mm. Broń ma służyć głównie Wojskom Obrony Terytorialnej, stanowiąc wyposażenie każdej kompanii piechoty. Do tej pory do WOT trafiło już 648 sztuk tej broni.

Podczas ostatniego szkolenia wojskowi mieli okazję zapoznać się również z innym uzbrojeniem, które produkowane jest w firmie zbrojeniowej w Tarnowie. Oprócz informacji teoretycznych, wojskowi mieli okazję sprawdzić sprzęt na strzelnicy.