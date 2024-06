Zobacz listę lokali wyborczych w gm. Wierzchosławice. Tu zagłosujesz w wyborach do Parlamentu Europejskiego

PKW przedstawiła listę lokali wyborczych w gm. Wierzchosławice. Nie wiesz, gdzie oddać swój głos? Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje. Dowiedz się, gdzie możesz zagłosować w Eurowyborach.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lista lokali wyborczych w gm. Wierzchosławice

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w gm. Wierzchosławice. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Dom Ludowy

adres: Bobrowniki Małe 223, 33-122 Bobrowniki Małe

numer komisji: 1 Bobrowniki Małe

Dom Ludowy

adres: Komorów 146, 33-122 Komorów

numer komisji: 11 Komorów

Dom Ludowy im. Mieczysława Stacha

adres: Bogumiłowice 201, 33-121 Bogumiłowice

numer komisji: 2 Bogumiłowice

Sieciechowice

Remiza OSP

adres: Gosławice 88, 33-122 Gosławice

numer komisji: 9 Gosławice

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego

adres: Wierzchosławice 713, 33-122 Wierzchosławice

numer komisji: 7 Wierzchosławice: 1 - 80

83 - 84

86

87

87A

87C, 124

147

147A

182

182A - 183

186 - 188

189A

236

457

459

457A

460 - 462

464

464A

466

467A

468 - 470

472 - 473

475 - 476

476A

481

487 - 489

492 - 493

494

497

499

500

502

503

506 - 507B

509 - 510

517 - 518

522 - 523A

526 - 530B parzyste

535A

536

540

546

555 - 558A

560 - 564 parzyste

570

576 - 578 parzyste

590 - 592 parzyste

593

598

598A

600

601

604

607

608 - 610 parzyste

616 - 617

623 - 624

640 - 641

654 - 655

674 - 676 parzyste

677

687

687A, 700

708

715

715A, 715C

732

744 - 746

746B, 760 - 760A parzyste

789 - 790

794

814

818A

856 - 856A parzyste

856C, 862

866 - 867

882, 897, 81 - 82

89 - 123

125 - 146

150 - 180

184

391

391A, 467

480 - 482 parzyste

490

498

505

505A, 505C, 508

513 - 515

520

527

531

535

535B, 537

541 - 542

545

548 - 552 parzyste

553 - 554

563 - 571 nieparzyste

572

582 - 584

591

595 - 599 nieparzyste

603 - 605 nieparzyste

606

609 - 611 nieparzyste

612 - 615

620 - 621

621A

625 - 628

630

631

632

633

635

636

637

638

639

642

651 - 653

656 - 658 parzyste

661 - 662

664 - 667

670

679

682 - 686

688

692

701

702 - 703

706

709 - 710

712 - 714 parzyste

717 - 718A

720 - 728

731

734 - 738 parzyste

738A

739 - 741 nieparzyste

747 - 748

749 - 749B

751 - 753 nieparzyste

754 - 759

759B

762 - 764 parzyste

780

783

786

788

788A

791

792

792A

792B

792D

797 - 799 nieparzyste

800

804 - 806 parzyste

807 - 811 nieparzyste

817A, 818

819

851

863

868

870

870A

870D, 870E, 874, 874B, 875, 879

883

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego

adres: Wierzchosławice 713, 33-122 Wierzchosławice

numer komisji: 8 Wierzchosławice : 185A

189

190 - 197A

198

199 - 235

237 - 319

320 - 332

333

335

353

390

474

478 - 479

483

484

495 - 496

529

529A, 532

533

534

538

543

551

573

575A

581

585 - 589

602

618 - 618A

619

622A

629

646

650A

657 - 659 nieparzyste

660

668 - 668A parzyste

671

675A

681A

681B

690

693A

695 - 700 nieparzyste

707

711

729

735

761

766 - 767A

769

778

781

782

793A

795

798

801

802

808 - 810 parzyste

820

821

821A

822

824 - 825

826

827

829

830

843, 855 - 857 nieparzyste

858

859

859A

865

880 - 880B, 884A

336 - 352

354 - 389

392 - 455

455D, 458

463

465

471

477

485

486

491

504

511

519 - 519A nieparzyste

519B

524 - 525

525A

539

549

559 - 561 nieparzyste

566 - 568 parzyste

574 - 575

577 - 579 nieparzyste

580

594 - 596 parzyste

622

634

643 - 645A

647

648 - 650 parzyste

663

669

672 - 673

675

678 - 680 parzyste

680A, 681

689 - 693 nieparzyste

694

705

716

719 - 719A nieparzyste

733

737

740 - 742 parzyste

743

750 - 752 parzyste

763

763A

768

779

781

781A

785 - 787 nieparzyste

787A

787B, 787C

793

803 - 805 nieparzyste

812

812B, 812C, 812D, 812F, 815

854

860

861

864

869

877B, 877C, 877D

895

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego

adres: Ostrów 139, 33-122 Ostrów

numer komisji: 3 Ostrów

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika

adres: Mikołajowice 168, 33-121 Mikołajowice

numer komisji: 6 Mikołajowice

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

adres: Łętowice 371, 33-121 Łętowice

numer komisji: 5 Łętowice

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa

adres: Rudka 163, 33-122 Rudka

numer komisji: 4 Rudka

Świetlica

adres: Kępa Bogumiłowicka 92A, 33-101 Kępa Bogumiłowicka

numer komisji: 10 Kępa Bogumiłowicka

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Parlament Europejski - czym jest?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jaki jest obowiązujący próg wyborczy do Parlamentu Europejskiego?

Próg wyborczy do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%, czyli podział mandatów będzie obowiązywał te komitety wyborcze, które przekroczą go w skali kraju.

