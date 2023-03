Wyścig do budowy spalarni w Tarnowie. MPEC z dofinansowaniem NFOŚ, ale bez decyzji środowiskowej. Azoty łączą siły z gminami

MPEC z dofinansowaniem na spalarnię, ale bez decyzji środowiskowej

Chociaż MPEC otrzyma dofinansowanie do budowy spalarni, to do jej realizacji jeszcze długa droga. Tym bardziej że niedawno została uchylona decyzja środowiskowa wydana dla instalacji. To efekt protestów ekologów, którzy zaskarżyli kluczowy dla budowy spalarni dokument.