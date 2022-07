Wypadek Tarnów. Zderzenie hulajnogi elektrycznej z samochodem osobowym przy ulicy Krakowskiej. Ucierpiał 42-letni mieszkaniec Tarnowa

Wypadek osobówki z hulajnogą przy ulicy Krakowskiej

Jak podaje tarnowska policja do zdarzenia doszło na wysokości jednej z piekarni przy ulicy Krakowskiej. 62-letnia kobieta, która siedziała za kierownicą nissana, wyjeżdżając z parkingu nie zauważyła, że z prawej strony chodnikiem na hulajnodze elektrycznej jedzie mężczyzna. 42-latek został uderzony zderzakiem i ze złamaną nogą trafił do szpitala. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Sprawą zajmuje się tarnowska policja.

- Prowadzimy czynności w związku z wypadkiem drogowym - mówi asp. sztab. Paweł Klimek, rzecznik prasowy KMP w Tarnowie

Kobiecie, która spowodowała wypadek może grozić do trzech lat więzienia. To już kolejny wypadek z udziałem hulajnogi i osobówki w te wakacje. Do podobnego zdarzenia doszło pod koniec czerwca na ulicy Lwowskiej. Dwie nastolatki poruszające się jedną hulajnogą elektryczną wjechały na przejście i uderzyły w samochód osobowy. Jedna z nich została zabrana do szpitala.