Wypadek pod Tuchowem. Citroen wypadł z drogi w Lubaszowej i wylądował w głębokiej fosie. W akcji straż pożarna, policja i pogotowie

Akcja ratownicza na drodze w Lubaszowej

Wypadek miał miejsce o godz. 16 przy wjeździe do centrum Lubaszowej. Citroen jechał w kierunku Tuchowa. Na prostym odcinku drogi kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał na przeciwległy pas i unikając zderzenia z metalową barierą, wylądował w fosie. Gdyby nie wycięte dopiero co rosnące w tym miejscu drzewo to skutki zdarzenia byłyby o wiele poważniejsze.

Podróżujący citroenem wyszli z rozbitego pojazdu o własnych siłach. Jednej osobie została na miejscu udzielona pomoc medyczna.

W akcji uczestniczyli strażacy z filii PSP w Siedliskach oraz z OSP KSRG Tuchów.