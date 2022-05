Wypadek na Drodze Wojewódzkiej nr 984 w Lisiej Górze. Osobówka wylądowała w rowie po zderzeniu z samochodem dostawczym [ZDJĘCIA]

Zderzenie dwóch aut na ul. Mieleckiej w Lisiej Górze

Do zdarzenia doszło na prostym odcinku DW 984 w Lisiej Górze. Jak ustaliła tarnowska policja, 54-letni kierowca samochodu dostawczego poruszał się główną trasą i w pewnym momencie wykonywał manewr skrętu w lewo. W tym samym czasie wyprzedzała go kierująca peugeotem. Doszło do zderzenia obu pojazdów i osobówka wylądowała w przydrożnym rowie.

Na miejsce zadysponowano zastępy straży pożarnej z Tarnowa i Lisiej Góry oraz policję. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. W miejscu zdarzenia prowadzono natomiast ruch wahadłowy.

Policjanci za spowodowanie kolizji ukarali kierowcę dostawczaka, który nie upewnił się, że może bezpiecznie wykonać manewr skrętu w lewo. Otrzymał mandat w wysokości 1020 zł oraz 6 punktów karnych.