Wymarzone miejsca na weekendową wycieczkę blisko Tarnowa. Oto atrakcje, które warto zobaczyć w czasie majówki [TOP 20] OPRAC.: Redakcja Tarnów

Pod Tarnowem jest wiele atrakcyjnych miejsc wartych zobaczenia, gdzie można dowiedzieć się ciekawych rzeczy o kulturze i historii i przy okazji odpocząć w pięknej okolicy Archiwum Zobacz galerię (21 zdjęć)

Tarnów to doskonała baza wypadowa do krótkich, jednodniowych wycieczek poza miasto, zwłaszcza w długi majowy weekend. W okolicy nie brakuje wyjątkowych, niespotykanych gdzie indziej w kraju miejsc, które warto odwiedzić i połączyć przyjemność podróżowania z poznawaniem historii i kultury. Oto 20 propozycji na ciekawe wycieczki tematyczne w rejonie Tarnowa - do godziny jazdy samochodem!