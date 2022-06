Wracają wakacyjne spacerki po Tarnowie i regionie. Będzie darmowe zwiedzanie z przewodnikiem. Co można zobaczyć?

Spacerki od kilku lat organizuje Tarnowska Organizacja Turystyczna. Szczególnym zainteresowaniem akcja cieszyła się w ubiegłym roku, kiedy podczas dwóch miesięcy z darmowego zwiedzania skorzystało ponad tysiąc osób. W piątek (1 lipca) rozpocznie się kolejna edycja spacerków po Tarnowie i regionie.

Codziennie będzie można zwiedzać Tarnów. Przewodnik będzie czekał na chętnych na Rynku pod Tarnowskim Centrum Informacji w samo południe. Sam spacerek będzie trwał około półtorej godziny.

- Spacerki tradycyjnie skupiają się na atrakcjach centrum - średniowiecznej starówce z zachowanymi fragmentami murów miejskich i architekturą epoki renesansu i secesyjnej zabudowie ulic przylegających do starego miasta. Piękno naszego miasta doceniła redakcja światowej telewizji, według której Tarnów to jedno z najpiękniejszych mniejszych miast w Europie! Będzie to także okazja do poznania wielkich tarnowian, usłyszenia kilku słów o tragicznych losach tarnowskich Żydów podczas II wojny światowej czy o pierwszych więźniach KL Auschwitz, którymi byli Polacy z tarnowskiego więzienia - mówi Marcin Pałach z Tarnowskiej Organizacji Turystycznej.