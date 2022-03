Widoki z wieży zamku w Melsztynie są imponujące. A będą jeszcze lepsze, bo wieża zostanie podwyższona [ZDJĘCIA]

Rządowe wsparcie na odbudowę wieży zamku w Melsztynie

W najbliższych tygodniach zostanie rozpisany przetarg na piąty już etap odbudowy wieży ruin zamku w Melsztynie. Do tej pory udało się wznieść jej mury do wysokości trzeciego piętra. Do wykonania pozostały jeszcze dwie kondygnacje. Wieża ma mieć w sumie 25 metrów wysokości i będzie zakończona dachem. Pomiędzy szczytem ścian wieży, a dachem powstanie punkt widokowy.