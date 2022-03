Urolog w Tarnowie na NFZ. Terminy - stan na 6.03.2022

Zespół Przychodni Specjalistycznych Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Urologiczna)

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 1, Tarnów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 28.10.2022 (dane z dnia 4.03.2022)

(dane z dnia 4.03.2022) Liczba osób w kolejce: 270

Telefon: +48 14 631 02 40

Centrum Medyczne "Kol-Med" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Tarnowie (Poradnia Urologiczna)

Adres: Pl. Dworcowy 6, Tarnów

Najbliższy termin możliwej wizyty: 22.12.2022 (dane z dnia 4.03.2022)

(dane z dnia 4.03.2022) Liczba osób w kolejce: 116

Telefon: +48 14 688 60 40

Jak wygląda badanie urologiczne?

Urolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób i schorzeń układu moczowego u kobiet oraz mężczyzn. Bez względu na to z jakimi objawami wybieramy się do urologa warto zabrać ze sobą aktualne badania krwi, moczu i USG. Dla urologa ważna będzie również informacja o tym, jakie leki pacjent zażywał w ostatnim czasie, a nawet lista preparatów ziołowych. Zwykle lekarz zaczyna od przeprowadzania wywiadu z pacjentem. Wizyta może się na tym wywiadzie skończyć, jeśli problem pacjenta polega na problemie z oddawaniem moczu, może dostać on specjalną ankietę, którą będzie musiał w ciągu dnia wypełniać.

Jednak najczęściej wymagane jest badanie urologiczne, które może być trudne i krępujące dla pacjenta. Warto pamiętać o tym, by zadbać o odpowiednia higienę intymną, by badanie mogło być dla pacjenta choć odrobinę bardziej komfortowe. Podstawowe badanie, czyli badanie palpacyjne polega na wykrywaniu zmian w narządach za pomocą dotyku. Najbardziej problematyczne dla pacjenta może być badanie prostaty, ponieważ wykonuje się je per rectum, czyli przez odbyt. Mimo skrępowania i wstydu, nie warto zwlekać z pójściem do urologa, jeśli zauważymy jakiekolwiek niepokojące objawy, które wskazują na choroby układu moczowego. Wczesna diagnoza i rozpoczęcie leczenia mogą być kluczowe w przypadku wielu chorób.