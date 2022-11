Tragiczny wypadek na autostradzie A4 koło Tarnowa, nie żyje 13-letnie dziecko, kobieta z 6-letnim dzieckiem trafili do szpitala. Zdjęcia

Tragiczny wypadek na autostradzie A4 pod Tarnowem, nie żyje 13-letnie dziecko, obywatel Ukrainy, 5.11.2022

Do wypadku doszło w sobotę 5.11.2022 ok. godz. 4 nad ranem na 507 kilometrze autostrady A4 w kierunku Rzeszowa, pomiędzy węzłami Tarnów Centrum i Dębica Zachód. Kierujący busem, przewożącym obywateli Ukrainy, podczas manewru wyprzedzania ciężarówki stracił kontrolę nad pojazdem, zjechał na lewy pas zieleni i doprowadził do przewrócenia pojazdu. Na miejsce zadysponowano m.in. śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale został on zawrócony w trakcie lotu.

- Na miejscu zginęło 13-letnie dziecko, będące obywatelem Ukrainy. Do szpitala trafiła kobieta i jej 6-letnie dziecko — relacjonuje asp. sztab. Paweł Klimek, oficer prasowy tarnowskiej policji.

To jednak nie koniec. W wyniku gwałtownego hamowania ciężarówki w jej tył uderzył samochód osobowy, który następnie wbił się w bariery po prawej stronie.