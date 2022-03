Tragiczny pożar przy ulicy Klikowskiej w Tarnowie. Strażacy znaleźli zwęglone ciało 73-letniego mężczyzny. Przyczynę pożaru ustala policja

FLESZ - Rząd znosi większość obostrzeń. Co się zmieni od 1 marca?

Pożar domu przy ulicy Klkowskiej w Tarnowie

Informację o pożarze przy ulicy Klikowskiej strażacy otrzymali w sobotę (5 marca) tuż przed północą. Kiedy dotarli na miejsce zdarzenia z dachu i ścian drewnianego domu wydobywały się kłęby dymu. Budynek znajdował się w bliskiej odległości od domu jednorodzinnego i stanowił dla niego zagrożenie.

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przystąpili do gaszenia pożaru. Drzwi i okna domu były zamknięte, dlatego musieli siłowo je otworzyć, by wejść do środka

W trakcie przeszukiwania drewnianego budynku strażacy odnaleźli leżącego na łóżku mężczyznę, którego ewakuowano na zewnątrz. Niestety okazało się, że 73-latek już nie żył.