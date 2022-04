Tiry uszkadzają im dom. I to dosłownie! Budowa obwodnicy Tuchowa stała się koszmarem dla rodziny Burnatów

Budowa obwodnicy Tuchowa jest jedną z większych inwestycji realizowanych obecnie w Małopolsce. Rozpoczęła się w czerwcu 2020 roku i miała potrwać do końca 2021 roku. Opóźnia się przez ubiegłoroczne ulewne deszcze i do dziś nie udało się jej zakończyć.

Prace trwają m.in przy ulicy Ryglickiej, gdzie powstaje rondo łączące lokalną drogę z nową obwodnicą. Tuż obok mieszka Bartłomiej Burnat z rodziną. Jeszcze niedawno była to cicha okolica na uboczu. Teraz, przez prowadzone nieopodal prace, domownicy przeżywają katusze. Hałas, wstrząsy i kurz unoszący się z placu budowy bywają nie do zniesienia. Ale to tylko jedna część problemów. Bo po drugiej stronie domu Burnatów gmina Tuchów wyznaczyła objazd dla samochodów na czas, gdy trzeba zamknąć dla ruchu ulicę Ryglicką.