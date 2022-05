Te jednostki OSP z powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego kupią nowe wozy bojowe. Druhowie odebrali pokaźne dotacje rządowe [LISTA] Robert Gąsiorek

Druhowie ochotniczych straży pożarnych są dziś ważnym wsparciem Państwowej Straży Pożarnej, a nierzadko mogą się pochwalić wyszkoleniem podobnym do zawodowych strażaków. Jednostkom OSP często jednak brakuje odpowiedniego sprzętu, dzięki któremu mogliby nieść skuteczną pomoc. To na szczęście się zmienia i co roku kolejne jednostki zyskują nowe samochody bojowe. Ostatnio promesy na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych otrzymali przedstawiciele siedmiu jednostek OSP z powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego. Dofinansowanie pojazdów zostało zaplanowane ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także ze środków będących w dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń. Zobaczcie które OSP z regionu otrzymały pieniądze na nowe wozy!