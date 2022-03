Tarnowskie. Uchodźcy wojenni z Ukrainy znaleźli schronienie w remizach OSP pod Tarnowem. Strażacy otwarli dla nich swoje budynki

Uchodźcy wojenni z Ukrainy zakwaterowani są w tym momencie między innymi we wszystkich remizach OSP na terenie gminy Skrzyszów. Najwięcej, bo ponad 30 osób przebywa w Pogórskiej Woli, ale sytuacja jest dynamiczna a rotacja duża.

- Wszystkie nasze remizy są odpowiednio przygotowane do tego, aby pełnić również funkcję mieszkalną. Mają zaplecze kuchenne, są prysznice i sanitariaty. O łóżka, materace, odzież i żywność zadbali sami mieszkańcy. Kiedy tylko wybuchła wojna i zaczął się eksodus Ukraińców, w odruchu serca dostarczali to, co było w danej chwili najbardziej potrzebne, żeby można było tych ludzi przyjąć – mówi Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyszów.