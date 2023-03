Tarnowskie. TOP 20 atrakcji pod Tarnowem, gdzie warto pojechać w weekend. To doskonałe miejsca na wiosenną wycieczkę w plener! Paweł Chwał

Nie potrzeba wcale tracić czas na podróż w Tatry, Beskidy czy Bieszczady, aby spędzić go aktywnie pod Tarnowem. W okolicy jest sporo atrakcyjnych miejsc na dłuższy spacer po zimowej przerwie Archiwum Zobacz galerię (21 zdjęć)

Przyroda budzi się po zimie. Nadchodzący, ostatni weekend marca również upłynąć ma pod znakiem dobrej pogody. To doskonała okazja do tego, aby zakosztować świeżego powietrza i wybrać się za miasto na spacer, aby poszukać oznak wiosny. A tych jest już coraz więcej. W okolicy Tarnowa nie brakuje atrakcyjnych miejsc, gdzie warto się wybrać właśnie teraz na krótką wycieczkę w ramach prologu do nadchodzącego sezonu turystycznego. Zobaczcie w galerii, jakie propozycje dla Was przygotowaliśmy!