Tarnowianie i mieszkańcy regionu, którzy zabłysnęli w teleturniejach. Wiedzą popisywali się w Milionerach, Kole Fortuny, Jeden z dziesięciu

Jak się dostać do telewizyjnego teleturnieju?

Droga do tego, by stanąć przed kamerami do rywalizacji z innymi uczestnikami teleturniejów, nie jest łatwa.

Stacje telewizyjne mają różne sposoby selekcji kandydatów.

Zwykle chętnych są tysiące, z których producenci tv show wybierają grono szczęśliwców mogących ubiegać się o wygraną.

Najczęściej w ślad za zgłoszeniem np. w formie SMS trzeba wypełnić ankietę, podając w niej najważniejsze informacje o sobie i swoich zainteresowaniach.

Po wstępnej selekcji wybrana grupa bierze udział w castingu. Pomyślne przebrnięcie tego etapu daje przepustkę do studia.