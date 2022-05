Tarnów. Wyjątkowa wystawa prac Tomasza Przeworskiego w Tarnowie. Galeria Aniołowo inauguruje działalność po pandemicznej przerwie [ZDJĘCIA]

Galeria Aniołowo zaczyna działalność wystawienniczą po pandemii

Tomasz Przeworski na co dzień mieszka w Nowym Sączu. 19-lat temu zachorował na guza mózgu i do dziś zmaga się ze skutkami choroby, która daje mu o sobie znać. Mimo, że malował od dziecka, to jednak ze względu na chorobę musiał porzucić swoją pasję. Wrócił do niej kilka lat temu i efektem jego twórczości jest wystawa zaprezentowana w Galerii Aniołowo.

- Tarnów jest bliski naszemu sercu. Tutaj lekarze uratowali moje życie. Cieszę się, że mogę prezentować swoje prace właśnie w Galerii Aniołowo – podkreśla Tomasz Przeworski.

Wystawa w Galerii Aniołowa będzie czynna do 3 czerwca.

- To nasza pierwsza wystawa po dwuletniej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa. W tym czasie działaliśmy, ale nie organizowaliśmy ekspozycji i nie zapraszaliśmy mieszkańców – mówi Mariusz Szumlański, opiekun Galerii Aniołowo.