Tarnów. Uczniowie I LO walczą o wyjazd do Doliny Krzemowej w Kalifornii. Uczestniczą w projekcie dla wybitnych uczniów szkół średnich Paulina Marcinek-Kozioł

I LO jest jedyną szkołą w Tarnowie i jedną z trzech w Małopolsce, która bierze udział w projekcie „Queen Hedvig Scholarship" archiwum Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Uczniowie z I LO w Tarnowie mają szansę wyjechać do Doliny Krzemowej w Kalifornii, by poznać najbardziej innowacyjne firmy oraz laboratoria na świecie. Szkoła została zaproszona udziału w unikatowym projekcie stypendialnym o nazwie "Queen Hedvig Scholarship", skierowanym do uczniów trzydziestu najlepszych liceów ogólnokształcących i techników w Polsce.