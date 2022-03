Tarnów. Uchodźcy z Ukrainy chętnie zapisują swoje dzieci do tarnowskich szkół. Miasto chce utworzyć dla nich oddziały przygotowawcze

W tarnowskich szkołach coraz więcej dzieci z Ukrainy

Jeszcze we wtorek (8 marca) w tarnowskich szkołach uczyło się kilkoro dzieci, w ciągu tygodnia liczba ta wzrosła ponad ośmiokrotnie. We wtorek (15 marca) do placówek edukacyjnych na terenie miasta uczęszcza już 58 uczniów - do podstawówek 53, zaś do szkół średnich 5. Sporym zainteresowanie cieszą się także tarnowskie przedszkola. Tutaj pod opiekę nauczycieli rodzice oddali 34 maluchów.

Miasto zamierza utworzyć oddziały przygotowawcze dla dzieci przybywających do Tarnowa z Ukrainy. Mali uchodźcy uczyliby się w tych klasach języka polskiego i innych przedmiotów. Wytypowano już cztery placówki. Są to SP nr 1 i nr 8, I LO oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ich powstanie będzie jednak zależało od liczby zainteresowanych.