Tarnów. Trwa zbiórka dla uchodźców z Ukrainy, dary można składać w siedzibie Straży Miejskiej przy Nadbrzeżnej Dolnej [ZDJĘCIA]

Do magazynu przy ul. Nadbrzeżnej Dolnej 7 (siedziba Straży Miejskiej) można przynosić:

opaski uciskowe,

bandaże homestatyczne,

quadkoptery z noktowizorem,

kamery termowizyjne,

składane łóżka polowe,

kojce (łóżeczka turystyczne dla małych dzieci),

śpiwory,

karimaty,

produkty higieny osobistej (w tym pampersy).

Ponadto niezbędne będą ubrania dla dzieci, żywność, szczególnie ta dla najmłodszych, czyli przeciery i dania w słoiczkach, mleko modyfikowane dla niemowląt, kaszki i musy.

Zbierane rzeczy trafią zarówno do mieszkańców miast partnerskich Tarnowa – Winnicy i Tarnopola, jak i do uchodźców, którzy dotrą do naszego miasta w najbliższych dniach.