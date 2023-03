Tarnów. To już trzy dekady szpitala św. Łukasza. Placówka inauguruje obchody jubileuszu i zaprasza na darmowe badania i konsultacje

Początki szpitala św. Łukasza były trudne. Kadra w dużej mierze pochodziła ze "starego" szpitala

Szpital był budowany przez kilkanaście lat. Ostatecznie, choć z niemałymi problemami, udało się go otworzyć w 1993 roku. Pierwszym dyrektorem placówki był dr n. med. Mirosław Januszek.

- Jako pierwsze powstały oddziały: anestezjologii, intensywnego nadzoru, neurologiczny, blok operacyjny, diagnostyka laboratoryjna, zakłada patomorfologii i izba przyjęć. Kolejne były uruchamiane sukcesywnie od 1993 aż do 1996 roku, w miarę pozyskiwania sprzętu oraz – rzecz jasna- personelu medycznego – wspomina Mirosław Januszek.

Pierwszą kadrę stanowili przede wszystkim lekarze i pielęgniarki ze starego szpitala, w którym wdrażana była akurat restrukturyzacja. - Na początku niektórzy mieli obawy o to, czy drugi szpital w Tarnowie w ogóle ruszy. Gdyby nie było dobrej, zgranej załogi to trudno byłoby go uruchomić. Wcześniej był już pion techniczny i administracja, a to była podstawa funkcjonowania placówki - dodaje pierwszy dyrektor.