Tarnów. Tancerki ze Studia Tańca Honorata na Mistrzostwach Europy Cheerleaders. Formacja z Tarnowa spełniła swoje wielkie marzenie!

Tancerki podczas Mistrzostw Europy zaprezentowały nieco ponad dwuminutową choreografię, którą przygotowała trenerka Konstancja Kowalczyk. Zespół z Tarnowa podczas występu pokazał m.in.: salta, szpagaty, unoszenia, przejścia. Ostatecznie tancerki wywalczyły szóste miejsce w kategorii Freestyle Pom Junior

- Od września tworzyliśmy nowy skład „Power Girls Junior”. Są to dziewczynki w wieku od trzynastego do szesnastego roku życia, które po raz pierwszy uczestniczą w Mistrzostwach Europy. Dla nich szóste miejsce to jest duży sukces. Wszyscy bardzo się cieszymy, choć pewnie niedosyt pozostał, bo od finału dzieliło nas naprawdę niewiele - podkreśla Honorata Włoch-Kowalczyk, trenerka ze Studia Tańca Honorata..