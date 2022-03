Tarnów. Sportowcy i tarnowianki pomogą dzieciom ze szpitala we Lwowie. Czarownice i Jaskółki razem dla Ukrainy Paulina Marcinek-Kozioł

Trwa zbiórka środków pielęgnacyjnych i akcesoriów dla dzieci na ogarniętej wojną Ukrainie. Klub Czarownic działający przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów przyłącza się do akcji organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 3 w Brzesku. Dary trafią do małych pacjentów przebywających w szpitalu we Lwowie.