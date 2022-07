Tarnów. Praca na wakacje 2022. Aktualne oferty Młodzieżowego Biura Pracy OHP. Gdzie i ile można dorobić do kieszonkowego?

Aktualne oferty dostępne w Młodzieżowym Biurze Pracy OHP w Tarnowie. Lipiec 2022

Kto może skorzystać z ofert Młodzieżowego Biura Pracy w Tarnowie?

Oferta Młodzieżowego Biura Pracy kierowana jest do osób w wieku 16-25 lat, przy czym w przypadku niepełnoletnich konieczne jest przedstawienie przez nich pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Jak się skontaktować z Młodzieżowym Biurem Pracy w Tarnowie?

Oferty są różnorodne i stale zmieniają się. Co jakiś czas pojawiają się nowe. To zasługa pracowników MBP, którzy wciąż szukają nowych pracodawców. Dlatego warto bezpośrednio pytać o aktualne oferty dzwoniąc na nr tel. 14 621 95 64 lub 65 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.45) lub odwiedzając Młodzieżowe Biuro Pracy przy ul. Mościckiego 27. Oferty zatrudnienia są sprawdzone, a warunki pracy na bieżąco weryfikowane przez pracowników MBP.