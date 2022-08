Tarnów. Paznokcie na lato z tarnowskich salonów kosmetycznych na Instagramie. Mienią się kolorami i wzorami. Zobaczcie zdjęcia! Redakcja Tarnów

Lato to idealny czas, by poszaleć z kolorami, zwłaszcza na paznokciach. Sprawdziliśmy czym chwalą się na Instagramie stylistki paznokci z Tarnowa i okolic. Dominują pastele, odcienie beżu oraz ciekawe wzory. Może znajdziecie dla siebie inspirację? Zerknijcie, zanim wybierzecie się do kosmetyczki!