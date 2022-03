Tarnów. Najlepsze zakłady wulkanizacyjne według internautów. Gdzie zmienić opony w samochodzie na wiosnę? [TOP 10] Redakcja Tarnów

Kierowcy coraz poważniej zastanawiają sie nad wymianą opon na letnie. W Tarnowie jest wiele serwisów i zakładów, które oferują takie usługi Archiwum Zobacz galerię (11 zdjęć)

Zimę prawdopodobnie mamy już za sobą. Temperatury są na plusie również nocami i nad ranem, a prognozy meteorologiczne wskazują na to, że w kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej. Co prawda eksperci zalecają, aby z wymianą opon poczekać do czasu, aż pogoda ustabilizuje się i termometry wskazywać będą minimum siedem stopni w dzień i w nocy, to można przypuszczać, że wielu kierowców zdecydowuje się na to w najbliższych dniach. Na podstawie opinii internautów w Google przygotowaliśmy zestawienie 10 najlepiej ocenianych zakładów zajmujących się serwisem opon w Tarnowie. Przy tworzeniu zestawienia braliśmy pod uwagę zakłady wulkanizacyjne posiadające w Google ponad 20 opinii klientów.