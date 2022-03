Tarnów. Moda z tarnowskich second handów. Tu upolujesz prawdziwe "perełki". Sukienki, bluzki, spodnie - dla dorosłych i dzieci [ZDJĘCIA] Paulina Marcinek-Kozioł

Szukacie fajnych ciuchów, w atrakcyjnych cenach? Można je upolować w tarnowskich second handach. Są tam sukienki, bluzki, spodnie dla kobiet oraz mężczyzn, nie brak odzieży dla dzieci. Zdarza się upolować nawet markowe ubrania jeszcze z metką. Zobaczcie co można znaleźć w second handach w centrum Tarnowa.