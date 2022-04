Tarnów liczy na grube miliony z Polskiego Ładu. Na długiej liście życzeń królują remonty ulic oraz obiektów sportowych

W najnowszym naborze wniosków do Polskiego Ładu miasto stara się m.in. o dotacje na szereg inwestycji drogowych w Mościcach, które w przyszłym roku będą jedną z aren przyszłorocznych Igrzysk Europejskich. To właśnie tutaj rywalizować mają badmintoniści, a także rozgrywane będą dyscypliny plażowe.

W ramach pierwszego rozdania Polskiego Ładu do Tarnowa trafiło ponad 30 mln zł. Dofinansowane dzięki temu będą dwie inwestycje. Pierwsza z nich to rozpoczęta już budowa parku wodnego w Mościcach, a druga - rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z salą gimnastyczną.

Metamorfoza Mościc dzięki Polskiemu Ładowi?

W nowej edycji Polskiego Ładu miasto stara się pozyskać pieniądze na modernizacje skrzyżowań: Czerwonych Klonów – Chemiczna i Traugutta – Czerwonych Klonów oraz ulic: Kwiatkowskiego (od ronda Solidarności do Czerwonych Klonów), Traugutta (od Czerwonych Klonów w kierunku wschodnim). Do tego we wnioskach znalazła się budowa pętli autobusowej nieopodal Miejskiego Domu Sportu, a także drogi wewnętrznej prowadzącej od MDS do ul. Kwiatkowskiego.