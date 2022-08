Tarnów. Letnia moda na Placu Targowym Chyszów. Królują kolorowe sukienki na wesele i lato oraz męskie garnitury. Zobaczcie zdjęcia! Redakcja Tarnów

Lato zachęca do zabawy kolorami, zwłaszcza w modzie. W Tarnowie wielu zwolenników mają stoiska odzieżowe na Placu Targowym Chyszów przy ulicy Giełdowej. W sezonie 2022 królują tu sukienki z motywami kwiatów i kolorowych wzorów. Znajdą dla siebie coś również panowie, nie brakuje bowiem garniturów i stylizacji na co dzień Zobaczcie, co w modzie piszczy!