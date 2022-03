Tarnów. Kwiaty na tarnowskim Burku na Dzień Kobiet 2022. Królują tulipany, dużo jest też róż oraz goździków [ZDJĘCIA] Paweł Chwał

Dzisiaj 8 marca, czyli Dzień Kobiet, któremu towarzyszy zwyczaj obdarowywania pań kwiatami. Największy ich wybór w mieście jest na tarnowskim Burku, gdzie znajduje się kilkanaście pawilonów tarnowskich kwiaciarek, a dzisiaj kwiaty dodatkowo wystawiane są również w innych miejscach placu targowego, zarezerwowanych zwykle dla sprzedających owoce i warzywa. Ceny zaczynają się od 4 złotych za pojedynczego tulipana. Za okazały bukiet trzeba zapłacić 50-60 zł. Pojedyncze róże to wydatek od 6 do 10 złotych. Dominują kwiaty koloru czerwonego, ale furorę robią w tym roku również różowe. Kwiaty mają być dostępne przez cały dzień. Zobaczcie, co jest w tym roku na topie!