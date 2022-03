Tarnów. Kosmetyczki dla Ukrainek. Nietypowa akcja pomocy dla kobiet, które musiały uciekać przed wojną do Polski

Akcja „Kosmetyczka” zainaugurowana została w Dzień Kobiet. Kosmetyczki z zawartością można dostarczać codziennie do holu Pałacu Młodzieży przy ulicy Piłsudskiego w Tarnowie, gdzie wystawiony został na nie wiklinowy kosz.

- Wiele z tych kobiet, które docierają do naszego kraju uciekając nie myślało o tym, aby zabierać ze sobą kosmetyki, ale by uratować dzieci i ujść z życiem. Troska o wygląd jest dla każdej kobiety bardzo ważna. Niektóre odczuwają spory dyskomfort , kiedy patrzą w lustro tym bardziej, że niejedna z nich poważnie myśli o tym, aby podjąć u nas pracę i chciałaby się jak najlepiej prezentować. Poprzez tę akcję chcemy dać im trochę radości i sprawić, by znowu czuły się piękne – tłumaczy Ewelina Janikowska, jedna z koordynatorek akcji.