Tarnów i okolice 82 lata temu. Unikalne fotografie wykonane tuż po wkroczeniu Niemców do Tarnowa i podczas Bitwy Radłowskiej [ZDJĘCIA] Paweł Chwał

Mijają właśnie 82 lata od dnia, w którym do Tarnowa wkroczyły wojska niemieckie. Stało się to 7 września 1939 roku w godzinach popołudniowych. Tym samym rozpoczęła się jedna z najtragiczniejszych kart w historii miasta, trwająca przez ponad pięć lat okupacja hitlerowska. Dzięki archiwalnym zdjęciom ze zbiorów Marka Tomaszewskiego możemy zobaczyć, jak wyglądały pierwsze dni II wojny światowej w mieście, a za sprawą kompilacji dawnych i współczesnych fotografii wykonanych przez Stanisława Siekierskiego można porównać, jak te same miejsca wyglądały podczas okupacji, a jak prezentują się obecnie.