Tarnów. Do Pałacu Młodzieży wracają zajęcia z baletu. Trwa rekrutacja na nowy rok szkolny 2022/2023

Trwają zapisy na zajęcia w Pałacu Młodzieży w Tarnowie

Zajęcia odbywające się w Pałacu Młodzieży przeznaczone są dla dzieci, które mieszkają w Tarnowie lub uczęszczają do szkół na terenie miasta. W ofercie, którą przygotowała placówka na nowy rok szkolny jest w czym wybierać. Znajduje się w niej blisko 40 różnych propozycji, a wśród nich m.in. zajęcia z: gimnastyki, plastyki, języka angielskiego, muzykoterapii, fotografii, wokalu, wspinaczki, piłki ręcznej, koszykówki, judo czy szermierki.

W nowym roku szkolnym do Pałacu Młodzieży wraca balet

Po dwóch latach przerwy do pałacu wracają zajęcia z baletu, skierowane są do dziewczynek w wieku od 6 do 10 lat. Placówka może utworzyć maksymalnie dwie grupy, wszystko jednak zależy od zainteresowania.