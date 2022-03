Tarnów. Boom na panele fotowoltaiczne trwa, bo tarnowianie obawiają się podwyżek cen prądu i zmian w systemie rozliczenia energii

Tarnów sięga po energię ze słońca

W ubiegłym roku wpłynęło do tarnowskiego magistratu 135 wniosków o dofinansowanie do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych – najwięcej od 2019 roku, od kiedy miasto dotuje tego typu inwestycje. W 2022 r. złożone wnioski nie zostały jeszcze policzone, ale boom na instalacje wciąż się utrzymuje, a nawet przybrał na sile. Jak zauważają urzędnicy złożyło się na to kilka czynników.

- Związane jest to przede wszystkim z zapowiadanymi zmianami w systemie rozliczania fotowoltaiki, które maja być mniej korzystne dla klientów, ale wpływ na to ma także podwyżka cen prądu i niespokojna sytuacja jeśli chodzi o ceny energii – zauważa Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Tarnowa.

Na montaż paneli fotowoltaicznych na dachach swoich domów zdecydowało się wielu tarnowian w przypadku których wcześniejsze wyliczenie wskazywały na to, że jest to inwestycja mało opłacalna. Zmienili zdanie, kiedy zobaczyli ostatnie rachunki za prąd.