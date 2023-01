Tak Tarnowianie i mieszkańcy witali 2023 rok. Na Instagramie dzielą się fotkami z sylwestrowych domówek. Zobaczcie zdjęcia

Sylwestrowe świętowanie w Tarnowie i regionie na Instagramie

Instagram - jeden z najpopularniejszych serwisów społecznościowych na świecie

Instagram to fotograficzny serwis, który polega przede wszystkim na edytowaniu, przerabianiu i wstawianiu zdjęć. Cechą charakterystyczną jest kwadratowy format, do którego muszą być dostosowane fotografie. Aplikacja skupia się także na interakcjach pomiędzy użytkownikami. Możemy komentować zdjęcia, doceniać je serduszkiem, wysyłać wiadomości prywatne, a także oznaczać znajomych na swoich fotografiach.

Instagram, w przeciwieństwie do Facebooka, pozwala na wypromowanie profili użytkowników na światową skalę! Dzieje się tak, za pomocą tzw. hasztagów, które przypisują zdjęcia do kategorii o odpowiedniej tematyce. Użytkownicy o podobnych zainteresowaniach z łatwością odnajdą nasz profil i docenią go za kreatywność. Dodatkowo, nawet jeśli nasze zdjęcie jest skierowane tylko do polskich użytkowników, dzięki hasztagom zobaczą je także osoby z różnych zakątków świata!