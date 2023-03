Sprawca śmiertelnego wypadku na A4 w Bobrownikach Wielkich stanął przed sądem. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie

Mieszkaniec powiatu tarnowskiego, który jest odpowiedzialny za tragedię na A4 pod Tarnowem, usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, prowadząc pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości. Grozi mu za to do 12 lat pozbawienia wolności.

- Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Tarnowie, a następnie do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka izolacyjnego. Tarnowski sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec 35-latka areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy - informuje asp. sztab. Paweł Klimek rzecznik prasowy KMP Tarnów.