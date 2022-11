Rowerem do 68 km od Tarnowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 26 - 27 listopada?

Ścieżki rowerowe z Tarnowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 68 km od Tarnowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 130,05 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 117 m

Suma podjazdów: 738 m

Suma zjazdów: 805 m

Michałoski poleca trasę mieszkańcom Tarnowa

W tym dniu zaplanowałem zwiedzić Oblęgorek.

Na miejscu zostałem mile zaskoczony walkami gladiatorów oraz pokazem rzymskich legionów.

Zwiedziłem obozowisko i zobaczyłem piękne występy artystyczne.

Z okazji 120. rocznicy wydania powieści „Quo vadis” w Pałacyku Henryka Sienkiewicza trwał Literacki Piknik Rodzinny.

Najbardziej widowiskowe były walki gladiatorów oraz obozowisko legionów rzymskich przygotowane przez grupę rekonstrukcji historycznej.

Okolice Oblęborka są malownicze, więc warto tam się wybrać rowerem.

