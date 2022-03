Region tarnowski. Szpital w Dąbrowie Tarnowskiej nie będzie już covidowy. Zmiany także w tarnowskich szpitalach

Koniec szpitala covidowego w Dąbrowie Tarnowskiej

Szpital w Dąbrowie Tarnowskiej jest jedyną placówką w Małopolsce, która zajmuje się praktycznie wyłącznie leczeniem pacjentów covidowych. Dla chorych zabezpieczono tam 188 miejsc.

Za nieco ponad dwa tygodnie lecznica na Powiślu powróci jednak do normalnego funkcjonowania. Zostaną uruchomione oddziały, w których do tej pory byli leczeni pacjenci chorzy na COVID-19. Obecnie (14.03) w szpitalu przebywa 40 zakażonych pacjentów. Są to osoby starsze, które mają choroby współistniejące.

W placówce trwają przygotowania do udostępnienia miejsc innym pacjentom. Na początek uruchomionych zostanie dwadzieścia łóżek.