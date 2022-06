Region tarnowski. Letnie stylizacje znanych tarnowianek na Instagramie. W modzie czuć już lato, a panie prezentują się zjawiskowo [ZDJĘCIA] Paulina Marcinek-Kozioł

Choć do kalendarzowego lata zostało niecałe dwa tygodnie, to temperatura za oknem zachęca do zmiany garderoby na cieńszą. Lato czuć nie tylko w powietrzu, ale i w modzie. Znane tarnowianki chętnie prezentują się w letnich stylizacjach na Instagramie. Królują kolory, sukienki, krótkie czorty i okulary przeciwsłoneczne. Zobaczcie ich looki!