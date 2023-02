Znasz gwarę z Tarnowa i okolic? Rozpoznaj znaczenie tych kilkunastu słów i określeń w QUIZIE

W codziennym języku mieszkańców Tarnowa i okolic często usłyszeć można słowa lub określenia rzadko występujące w innych częściach kraju, zwłaszcza zaś poza Małopolską. Kto to jest „ancykrys”, co to są chabazie albo co to znaczy krzypać? Rozwiąż nasz quiz!