Przerwy w dostawie prądu w powiecie tarnowskim i dąbrowskim. Tauron planuje prace techniczne w kilku miejscowościach [1-4.03] Redakcja Tarnów

W pierwszych dniach marca Tauron planuje prace techniczne w kilku miejscowościach powiat tarnowskiego i dąbrowskiego. W związku z tym wystąpią przerwy w dostawie prądu. Mogą potrwać do kilku godzin dlatego warto być wcześniej na to przygotowanym. Zobaczcie gdzie zabraknie prądu od wtorku 1 marca do piątku 4 marca.