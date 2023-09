Przegląd prasy z Tarnowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 22.09.2023

W miejscowości Bobrowniki Wielkie koło Tarnowa, tuż przed godziną 20, doszło do śmiertelnego w skutkach wypadku. 30-latek kierujący samochodem osobowym stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup energetyczny.

Z okazji przypadającego 22 września Światowego Dnia Bez Samochodu miasto zachęca mieszkańców do zostawienia swoich pojazdów w domu i skorzystania z komunikacji miejskiej. W piątek przejazdy autobusami będą darmowe. Trzeba tylko spełnić jeden warunek.

Jaskinie w Małopolsce stanowią nie lada atrakcję turystyczną. Tego, że są niezwykłe i zachwycające nie można im odmówić. W naszym regionie znajduje się ponad półtora tysiąca jaskiń, ale kilka z nich zasługuje na szczególną uwagę. Jaskinie to zdecydowanie dobry wybór na wycieczkę i spędzenie wolnego czasu w otoczeniu natury. Gotowi na wycieczkę do małopolskich jaskiń? Przedstawiamy kilka z nich!

Lider Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski Jacek Karnowski przyjechał w czwartek (21 września) do Tarnowa, by udzielić poparcia prezydentowi miasta startującemu do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej.

Do nieszczęśliwego wypadku doszło w czwartek (21 września) przed południem w podtarnowskich Zgłobicach. Mężczyzna upadając nabił się na metalowe ogrodzenie.

Horoskop dzienny na piątek 22 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.