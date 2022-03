Przegląd prasy 5.03.2022 Tarnów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tarnowa

Media obiegła wieść, że 4 marca 2022 r. w wieku 81 lat zmarł aktor Tadeusz Borowski, znany widzom między innymi z serialu "Barwy szczęścia". Był aktorem drugiego planu, znanym z produkcji filmowych, telewizyjnych, jak i dubbingowych.

Już cztery duże transporty z pomocą humanitarną dotarły z Tarnowa do miast partnerskich na Ukrainie: Winnicy, Białej Cerkwi a także do Tarnopola. Do tego ostatniego pomoc kierowana jest mimo ubiegłorocznej decyzji radnych miejskich o zawieszeniu współpracy z powodu rozbieżności na tle historycznym.