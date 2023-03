Przegląd prasy 24.03.2023 Tarnów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tarnowa

Maluchy, duże Fiaty, Polonezy królowały jeszcze 30 lat temu na drogach Tarnowa i regionu. Dziś to rzadko spotykane perełki w morzu współczesnych marek, hybryd i elektryków. Ale dla prawdziwych fanów motoryzacji to prawdziwa gratka. Zobaczcie jakie samochody z czasów PRL można obecnie kupić w Małopolsce na serwisie otomoto.pl Niektóre ceny robią wrażenie.

Koszyczek ze święconką to jeden z najważniejszych symboli Wielkanocy. Nie tylko służy do poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę, ale stanowi również ważną wielkanocną dekorację domu. Warto więc zadbać, żeby święconka miała wyjątkową oprawę. W naszej galerii inspiracji podsuwamy pomysły, jak subtelnie i modnie ozdobić koszyczek na Wielkanoc 2023.

Wiara dla wielu z nas jest nieodłączną częścią życia. W naszym kraju istnieją jednak miejsca, które choć raz w życiu powinien zobaczyć każdy, ze względu na ich poruszające historie i walory architektoniczne – to najpiękniejsze sanktuaria w Polsce. Które z nich warto zobaczyć? Na naszej liście znajdziecie m.in. zabytki UNESCO, „polską Jerozolimę” i świątynię skrytą w Tatrach Wysokich.

Policjanci z Dąbrowy Tarnowskiej zatrzymali na ulicy Pisłudskiego pirata drogowego, który przekroczył w terenie zabudowanym dozwoloną prędkość o 47 km/h. Jakby tego było mało, kierowca BMW był pod wpływem alkoholu, a podczas kontroli okazało się, że to nie jedyne jego przewinienia.

Oświęcimscy policjanci wygrali piątą edycję charytatywnego turnieju służb mundurowych w Wojniczu. Podczas turnieju zbierano pieniądze na leczenie i rehabilitację córki tarnowskiego policjanta – Julki Więcek, a także dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wierzchosławicach-Dwudniakach.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi wiadomościami, które rozsyłają oszuści, by wyłudzić dane. Nie należy klikać w podejrzane linki, ani pobierać załączników niewiadomego pochodzenia. Na problem zwraca uwagę również serwis Niebezpiecznik.pl, który na swoim koncie na Twitterze napisał m.in. "Uważajcie na e-maile "o błędnym logowaniu do PUE / ZUS"!. W załączniku oszuści zachęcają do otworzenia pliku .xll (zupełnie jak w przypadku wczorajszych ataków "na NFZ")".