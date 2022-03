Przegląd prasy 23.03.2022 Tarnów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tarnowa

Pogoda w Tarnowie coraz bardziej wiosenna, a z nią początek sezonu rowerowego. Zanim wsiądziemy jednak na jednoślady i wyruszymy w drogę, warto udać się do serwisu i sprawdzić, czy z naszym rowerem wszystko jest w porządku. Specjaliści od "dwóch kółek" w Tarnowie z pewnością przydadzą się również w trakcie sezonu, gdyby niespodziewanie sprzęt odmówił posłuszeństwa. Na podstawie opinii wystawianych przez internautów w Google powstał nasz ranking 10 najlepiej ocenianych serwisów rowerowych w Tarnowie. W przypadku tej samej liczby gwiazdek o wyższej pozycji decydowała większa liczba wystawionych opinii.

W minioną sobotę (18 marca) w Alfa Club Tarnów odbyła się impreza pod hasłem "Retro vs Elektro". Do klubu przy ul. Staszica zjechali się imprezowicze z Tarnowa i okolic. Zabawie do rana towarzyszyły hity muzyki klubowej. Zobaczcie fotorelację z imprezy!