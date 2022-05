Prezydenckie odznaczenia za walkę z COVID-19 dla personelu szpitala św. Łukasza w Tarnowie. Dziewięć osób odebrało Krzyże Zasługi [ZDJĘCIA]

Odznaczenia od Prezydenta RP dla pracowników tarnowskiego szpitala

Prezydent RP Andrzej Duda uhonorował odznaczeniami państwowymi pracowników Wojewódzkiego Szpitala im. św. Łukasza w Tarnowie, którzy szczególnie wyróżnili się wykonując swoje obowiązki mając bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS CoV-2.

- Wszyscy pracownicy szpitala realizowali, nawet w tym czasie trudnym czasie, naszą misję, a więc "dobro pacjentem naszym najważniejszym celem" - mówiła Anna Czech, dyrektor tarnowskiego szpitala.

Krzyże Zasługi za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego wręczył w imieniu Prezydenta RP Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

- To był bardzo trudny czas, czas wielkich wyzwań. Te odznaczenia państwowe są odznaczeniami w imieniu Rzeczypospolitej, to też świadczy, że cała nasza Polska chce państwa uhonorować i podziękować za ten trudny, newralgiczny odcinek pracy, który państwo wykonali - podkreślał wojewoda zwracając się to odznaczonych pracowników szpitala.